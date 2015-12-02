АТОР: число турпоездок в Китай вырастет на 30-40% за год после запуска безвизового режима

Материалы по теме

Китай ввел безвизовый режим с Россией

Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ...

Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...

Китай ввел безвизовый режим с Россией

УрБК, Москва, 02.09.2025. Власти Китая с 15 сентября вводят безвизовый режим в отношении граждан России. Об этом ...

АТОР: Существенный рост внутреннего туризма после закрытия Турции сомнителен

УрБК, Москва, 02.12.2015. Существенный рост внутреннего турпотока после закрытия Турции сомнителен из-за значительного ...

АТОР: летом поток российских туристов за границу сократился на 25-30%

УрБК, Москва, 06.08.2015. Летом поток российских туристов за границу снизился на 25-30% по сравнению с аналогичным ...