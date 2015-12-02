УралБизнесКонсалтинг
АТОР: число турпоездок в Китай вырастет на 30-40% за год после запуска безвизового режима

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Отмена Китаем виз для туристов приведет к росту количества поездок в материковый Китай на 30–40% год к году. Такой прогноз сделала для «Коммерсанта» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Исполнительный директор Союза агентств делового туризма Павел Васин рассчитывает на увеличение делового турпотока из России в Китай на 15-20%.

Китай запустит безвизовый режим с 15 сентября. Приезжать в КНР без виз россияне могут с целью бизнеса, туризма, посещения родственников, друзей и обменными визитами на срок до 30 дней. Пока это временная мера — на один год.
