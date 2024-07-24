УралБизнесКонсалтинг
Отмена визового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2025. Введение безвизового режима между Россией и Китаем может привести к росту числа иностранных туристов в Свердловской области. Об этом сообщил УрБК президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

«По моему мнению, въездной поток вырастет, за счет увеличения количества рейсов в Китайскую Народную Республику (КНР), и, я не исключаю, расширения географии полетов. Так как авиасообщение с КНР, в отличии от большинства зарубежных, подразумевало встречные потоки, мы имеем право рассчитывать на рост числа китайских туристов, которые будут пребывать в Екатеринбург», — предполагает глава УАТ.

М. Мальцев отметил, что динамика станет ощутима уже к зиме 2025 года или к началу 2026 года, когда в общем потоке туристов будет возрастать количество туристов из КНР.

Ранее стало известно, что с 15 сентября в отношении россиян ввели безвизовый режим в Китай. Время пребывания в стране ограничено до 30 суток по загранпаспорту.
