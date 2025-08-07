УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:31

Экспорт российской мороженой сельди с начала 2025 года вырос на 29%

УрБК, Москва, 16.09.2025. В I полугодии 2025 года российские предприятия экспортировали 113,4 тыс. т мороженой сельди на сумму 86,85 млн долл. США. В объеме экспорт вырос на 29%, а в стоимости в 1,5 раза, цитирует ТАСС президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева.

Он уточнил, что российская сельдь лидирует в закупках Китая и Республики Корея.

«Однако такой рост объясняется сильным «проседанием» экспорта в I полугодии 2024 года — уровня 2023 года экспорт пока не достиг», — пояснил Г.Зверев.

Он добавил, что в то же время цены на мороженую рыбу укрепляются. Так, экспорт в Китай (на него приходится свыше 90% отгрузок российской сельди) в I полугодии 2025 года на 10% ниже аналогичного показателя 2023 года, но экспортная выручка несколько выше.

По словам Г. Зверева, восстановлению экспорта способствует благоприятная промысловая обстановка: к 1 сентября вылов тихоокеанской сельди (именно ее закупают страны Азии) достиг 375,3 тыс. т, что на 18,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

Месяцем ранее сообщалось, что экспорт рыбы и морепродуктов из России за январь-июль вырос на 13% год к году, до более чем 3 млрд долл. США. В количественном выражении поставки составили 1,2 млн т, что на 5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
