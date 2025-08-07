Экспорт российской мороженой сельди с начала 2025 года вырос на 29%

Материалы по теме

Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ за семь месяцев вырос на 13%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Экспорт рыбы и морепродуктов из России за январь-июль вырос на 13% год к году, до более чем 3 ...

Экспорт сыров и творога из России в первом полугодии увеличился на 20%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии 2025 года вырос на 20% по сравнению с ...

Экспорт российской мучной кондитерской продукции с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 29.07.2025. С начала 2025 года российские экспортные поставки мучных кондитерских изделий составили около ...

С начала года прибыль рыбной отрасли в России снизилась на 18,7%

Балансовая прибыль российской рыбной отрасли в I полугодии 2017 года сократилась до 35,3 млрд руб., на 18,7% по ...

