Экспорт сыров и творога из России в первом полугодии увеличился на 20%

УрБК, Москва, 29.07.2025. С начала 2025 года российские экспортные поставки мучных кондитерских изделий составили около ...26.12.2017 За 11 месяцев производство питьевого молока в России сократилось на 2,4%
УрБК, Москва, 26.12.2017. В январе-ноябре 2017 года промышленное производство молока (кроме сырого) в России ...13.11.2017 Россия нарастила импорт сливочного масла в 2017 году на 78,4%
УрБК, Москва, 13.11.2017. Объем поставок сливочного масла в Россию из стран дальнего зарубежья с января по сентябрь ...09.02.2017 Внешнеторговый оборот РФ сократился в 2016 году на 11,2%
Внешнеторговый оборот России в 2016 году составил 471,2 млрд долл. США, сократившись по сравнению с 2015 годом на ...09.02.2017 ФТС: Внешнеторговый оборот РФ сократился в 2016 году на 11,2%
УрБК, Москва, 09.02.2017. Внешнеторговый оборот России в 2016 году составил 471,2 млрд долл. США, сократившись по ...