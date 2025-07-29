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Вчера, 16:38

Экспорт сыров и творога из России в первом полугодии увеличился на 20%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Российский экспорт сыров и творога в первом полугодии 2025 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 70 млн долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Согласно данным «Агроэкспорта», поставки молодых сыров выросли на треть, до 33 млн долл., плавленых сыров — на 16%, до 25 млн долл. В физическом выражении весь экспорт сыров и творога составил 14 тыс. т.

Рост поставок основным покупателям — Казахстану и Белоруссии — составил 39% и 15% соответственно. Отмечается расширение поставок в дальнее зарубежье. Так, в Монголию было поставлено 143 т сыров и творога, в Китай — 57 т, в ОАЭ — 14 т, в Сербию — 7 т, в Турцию — 5 т.

Предполагается, что к 2030 году российский экспорт творога и сыров в денежном выражении составит более 180 млн долл., заявляет «Агроэкспорт».
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