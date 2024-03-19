Экспорт российской гречихи в Китай вырос почти в восемь раз в январе-феврале 2024 года

УрБК, Москва, 19.03.2024. В январе-феврале 2024 года в Россию импортировали 255,3 тыс. т бананов, что на 2,1% больше ...

Поставки бананов в Россию в январе-феврале выросли на 2%

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В январе-феврале 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 788,4 тыс. кв. м. ...

Ввод жилья на Среднем Урале в январе-феврале вырос в 1,6 раза

УрБК, Москва, 14.03.2024. В январе-феврале 2024 года Россия экспортировала 64 тыс. т овса, что в 3,5 раза больше ...

Экспорт овса из России в январе-феврале вырос в 3,5 раза

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...