Экспорт российской гречихи в Китай вырос почти в восемь раз в январе-феврале 2024 года

УрБК, Москва, 19.03.2024. В январе-феврале 2024 года в Россию импортировали 255,3 тыс. т бананов, что на 2,1% больше ...15.03.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-феврале вырос в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. В январе-феврале 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 788,4 тыс. кв. м. ...14.03.2024 Экспорт овса из России в январе-феврале вырос в 3,5 раза
УрБК, Москва, 14.03.2024. В январе-феврале 2024 года Россия экспортировала 64 тыс. т овса, что в 3,5 раза больше ...08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...04.12.2023 Экспорт российской муки за год вырос почти на треть
УрБК, Москва, 04.12.2023. В январе-октябре 2023 года Россия экспортировала 990 тыс. т муки, что почти на треть ...