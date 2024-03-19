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Экспорт российской гречихи в Китай вырос почти в восемь раз в январе-феврале 2024 года

УрБК, Москва, 22.04.2024.Экспорт гречихи из России в Китай в январе-феврале 2024 года увеличился почти в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные центра «Агроэкспорт».

«По данным ГТУ КНР, в январе-феврале 2024 года Китай импортировал более 37 тыс. т гречихи, что в 7,8 раза больше аналогичного периода 2023 года. С 2021 года единственным поставщиком крупяной культуры в Поднебесную является Россия», — цитирует агентство сообщение «Агроэкспорта».

В денежном выражении объем импорта за тот же период увеличился в 6,1 раза, до 15 млн долл. США. Потенциал экспорта гречихи в Китай к 2030 году оценивается на уровне 100 млн долл. США.
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