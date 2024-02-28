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Вчера, 12:37

Экспорт овса из России в январе-феврале вырос в 3,5 раза

УрБК, Москва, 14.03.2024. В январе-феврале 2024 года Россия экспортировала 64 тыс. т овса, что в 3,5 раза больше показателя за аналогичные месяцы 2023 года. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные центра «Агроэкспорт».

В стоимостном выражении экспорт овса вырос в 3,6 раза, до 15,7 млн долл. США. Основными потребителями российской продукции стали Китай (импортировал более чем на 9 млн долл. США) и Монголия (на 3,5 млн долл. США).

Напомним, что в 2023 году Россия экспортировала 3,3 млн т овса (в 2022 году — 4,5 млн т).
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