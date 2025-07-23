Экспорт российской мучной кондитерской продукции с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские компании за январь-июнь 2025 года экспортировали 1,8 тыс. т вина на общую сумму ...15.07.2025 Объем экспорта российского шоколада за четыре месяца вырос на 10%
УрБК, Москва, 15.07.2025. Объем поставок российского шоколада за рубеж за январь-апрель 2025 года превысил 254 млн ...26.03.2025 Экспорт российского шоколада за год вырос на 8%
УрБК, Москва, 26.03.2025. Экспорт российского шоколада по итогам прошлого года вырос на 8%, до 850 млн долл. США. Об ...08.12.2023 Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...03.08.2016 Экспортные продажи мучных кондитерских изделий снизились за январь-май на 1,9%
УрБК, Москва, 03.08.2016. Экспорт из России шоколадных кондитерских изделий за январь-май 2016 года вырос на 9,7% — до ...