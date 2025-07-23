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Вчера, 15:05

Экспорт российской мучной кондитерской продукции с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 29.07.2025. С начала 2025 года российские экспортные поставки мучных кондитерских изделий составили около 132 тыс. т, на сумму более 312 млн долл., пишет «Прайм» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

За тот же период прошлого года экспорт данной продукции составил 287 млн долл.
Таким образом объем вырос на 9% в стоимостном эквиваленте.

Авторы исследования также отмечают, что в пятерку стран-импортеров в денежном выражении вошли в порядке убывания: Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан.

Ранее федеральный центр сообщал, что российские компании за январь-июнь 2025 года экспортировали 1,8 тыс. т вина на общую сумму 2,6 млн долл. США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в натуральном выражении вырос на 16%, в денежном — на 19%.
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