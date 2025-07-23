Экспорт российской мучной кондитерской продукции с начала года вырос на 9%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские компании за январь-июнь 2025 года экспортировали 1,8 тыс. т вина на общую сумму ...

Экспорт вина из России за январь-июнь увеличился на 16%

УрБК, Москва, 15.07.2025. Объем поставок российского шоколада за рубеж за январь-апрель 2025 года превысил 254 млн ...

Объем экспорта российского шоколада за четыре месяца вырос на 10%

УрБК, Москва, 26.03.2025. Экспорт российского шоколада по итогам прошлого года вырос на 8%, до 850 млн долл. США. Об ...

Экспорт российского шоколада за год вырос на 8%

Экспорт шоколадных конфет из УрФО в Китай увеличился в 180 раз с начала года

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...