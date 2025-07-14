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Вчера, 17:45

Экспорт вина из России за январь-июнь увеличился на 16%

УрБК, Москва, 23.07.2025. Российские компании за январь-июнь 2025 года экспортировали 1,8 тыс. т вина на общую сумму 2,6 млн долл. США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Аргоэкспорт».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в натуральном выражении вырос на 16%, в денежном — на 19%.

По данным аналитиков, в тройку лидеров стран-импортеров российского вина вошли
Китай, Казахстан и Турция.

Согласно информации федерального центра, рост показателя связан с увеличением объема экспорта игристых вин в азиатские страны.

Напомним, что розничные продажи тихих вин в РФ в первом полугодии 2025 года сократились на 12% (до 29,7 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, игристых — на 5% (до 10 млн дал.).
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