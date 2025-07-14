Экспорт вина из России за январь-июнь увеличился на 16%

УрБК, Москва, 14.07.2025. Розничные продажи тихих вин в РФ в первом полугодии 2025 года сократились на 12% (до 29,7 млн ...17.04.2025 Объем экспорта российского вина в Китай за год вырос в 3,2 раза
УрБК, Москва, 17.04.2025. Экспорт российского вина в Китай в I квартале 2025 года составил почти 700 тонн на общую ...16.10.2024 В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%
В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...16.10.2024 В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%
УрБК, Москва, 16.10.2024. В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с ...07.11.2017 За девять месяцев экспорт российских вин снизился на 28,4%
УрБК, Москва, 07.11.2017. Поставки российских тихих (без углекислого газа, то есть не игристых — прим. ред.) вин за ...