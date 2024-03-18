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Вчера, 13:45

Поставки вин из Евросоюза в Россию упали на 37,2%

УрБК, Москва, 01.04.2024. С 1 августа 2023 по 31 января 2024 года импорт тихих и игристых вин из Евросоюза снизился на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-2023 годов, пишет РБК, ссылаясь на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

«Страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет. Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее», — пишет издание.

Крупнейшим поставщиком вина в Россию является Латвия (объем ввоза сократился на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина). Импорт вина из Литвы упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.
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