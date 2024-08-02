На Среднем Урале стало меньше нелегальных компаний

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум

На Среднем Урале в первом полугодии 2025 года выявили шесть компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в три раза, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России. Представители регулятора добавляют, что выявленные организации преимущественно работали в Екатеринбурге и Полевском.В целом по стране Банк России в январе-июне текущего года выявил 4 тыс. 183 субъекта (включая компании, проекты, индивидуальных предпринимателей) нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Однако по сравнению со вторым полугодием того же года показатель снизился на 24%.Аналитики ЦБ рассказали, что количество новых схем, используемых мошенниками, снизилось, так как они активно используют шаблонизированную структуру проектов, которые отличаются только наименованиями. При этом выросла доля мошеннических проектов, активно использующих криптовалюты.Среди выявленных в России субъектов нелегальной деятельности 2 тыс. 328 составляют финансовые пирамиды, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. В целом, более 99% финансовых пирамид действовали в форме краткосрочных псевдоинвестиционных интернет-проектов. Более 1 тыс. проектов предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы, а остальные — быстрый заработок якобы от инвестиций в более классические активы.Для перевода средств в проект пирамиды предлагали своим участникам: криптовалюты — 80%, иностранные платежные сервисы — 20%. В первом полугодии прошлого года эти показатели составляли 59% и 36% соответственно.Количество мошеннических схем в форме экономических игр, симулирующих инвестиционную деятельность и гарантирующих пользователям доходность, составило 74 единицы в первом полугодии текущего года против 252 игр в первом полугодие прошлого года. Во многом это связано с потерей интереса к играм-кликерам из-за разочарования потенциальной аудитории после обесценивания токенов одной из популярных игр.Отметим, что для вовлечения в финансовые пирамиды использовались170 Telegram-каналов и свыше 110 страниц в соцсетях.Что касается выявленных нелегальных участников рынка ценных бумаг, то их количество составило 1 тыс. 365, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Среди мошеннических схем актуальностью продолжают пользоваться схемы с обучающими курсами и имитацией торгов. Также выросло количество проектов, предлагающих торговлю на криптовалютных биржах.Псевдоброкеры привлекают аудиторию посредством «холодных» звонков, нативной рекламы в соцсетях и персональных консультаций в Telegram-каналах.Нелегальных кредиторов в первом полугодии было выявлено 467, что на 54% меньше, чем в первом полугодии 2024 года, и на 8,4% ниже предыдущего полугодия. Наиболее часто услуги нелегального кредитования предоставлялись псевдоломбардами и сетевыми комиссионными магазинами. Также распространенной оказалась схема кредитования через посредника, при оставлении заявки на сайте, когда факт того, что договор заключен с нелегальным кредитором, выясняется лишь по факту зачисления средств. Зафиксированы случаи предоставления займов в криптовалюте, при этом размер займа указывают в рублях по курсу на день выдачи.За первое полугодие 2025 года было выявлено и заблокировано более 3 тыс. страниц в соцсетях и на платформах объявлений с информацией о предоставлении услуг нелегального кредитования.С целью предупреждения граждан проводится ежедневное обновление списка компаний, с признаками нелегальной деятельности на сайте ЦБ РФ. Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке информация обо всех фактах правонарушения направляется в правоохранительные и иные уполномоченные органы.По результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором, в первом полугодии 2025 года было: возбуждено административных дел — более 240, принято иных мер реагирования — более 300, заблокировано ресурсов сети интернет — более 11 тыс.Кроме того, в первом полугодии 2025 года кредитные организации приняли ограничительные меры более чем по 600 платежным реквизитам. В информсистему по отслеживанию правоохранительными органами криптовалютных операций внесены данные о более чем 1 тыс. 800 криптокошельках субъектов нелегальной деятельности.Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал, что увеличение числа нелегальных компаний на финрынке связан с желанием быстрого заработка.«Рост мошеннической активности объясняется несколькими факторами. Во-первых, сохраняется высокий спрос на альтернативные формы инвестирования на фоне ограниченного доступа к иностранным инструментам. Во-вторых, популяризация криптовалют и псевдообучающих платформ усиливает вовлеченность непрофессиональных инвесторов. Наконец, падение доверия к традиционным финансовым институтам заставляет часть аудитории искать быстрые способы заработка, особенно в соцсетях и телеграм-каналах, где и активизировались псевдоброкеры», — заявил Владимир Чернов.По его словам, последствия этой тенденции могут быть крайне негативными. Массовое вовлечение граждан в нелегальные схемы подрывает доверие к легальному финансовому рынку, искажает конкуренцию и увеличивает риски для частных инвесторов. В перспективе это может затормозить приток розничных клиентов в лицензированные брокерские и кредитные организации, особенно среди начинающих инвесторов.