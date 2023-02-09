УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 12:52

В Свердловской области в первом полугодии выявили шесть компаний с признаками нелегальной деятельности

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2025. На Среднем Урале в первом полугодии выявили шесть компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился в три раза, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Представители регулятора добавляют, что выявленные организации преимущественно работали в Екатеринбурге и Полевском.

«Все обнаруженные компании — черные кредиторы, они незаконно выдавали займы населению. Часто такие организации маскируются под ломбарды и комиссионные магазины», — говорится в сообщении.

В целом Банк России в январе-июне текущего года выявил 4 тыс. 183 субъекта (включая компании, проекты, индивидуальных предпринимателей) нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 20% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Однако по сравнению со вторым полугодием того же года показатель снизился на 24%.
