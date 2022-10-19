Финансовые мошенники идут в интернет

За 2022 год в Уральском федеральном округе (УрФО) в список финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности Банк России включил 86 наименований. Из них более 95% — черные кредиторы. Также замечены две финансовые пирамиды и один лжеброкер.



Большинство черных кредиторов выдают себя за ломбарды. Это организации, не прошедшие процедуру легального допуска на финансовый рынок, либо комиссионные магазины, незаконно выдающие потребительские займы под залог вещей.





Изображение предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России



«Нелегальные кредиторы часто работают в интернете, они создают сообщества в социальных сетях, где обещают «частные займы под расписку», «деньги на выгодных условиях» и тому подобное. Их объединяет то, что они не имеют разрешения Банка России на осуществление финансовой деятельности, а значит их работа никем не регулируется и не контролируется. Обращаться к ним за деньгами опасно: «черные кредиторы» могут завышать проценты за пользование деньгами, взыскивать долги незаконными методами, а также произвольно менять условия договоров, из-за чего потребители оказываются должниками неожиданно для себя», — объяснила начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.



В Челябинской области обнаружено 38 нелегальных кредиторов, в Свердловской — 21, в Тюменской — 13, в Ханты-Мансийском автономном округе — семь, на Ямале и в Курганской области — по два.



Также в Свердловской области и Югре действуют организации с признаками финансовых пирамид. Обычно они предлагают гражданам вкладывать сбережения в некие кооперативы, гарантируя высокий доход, что запрещено законодательством. Вдобавок у них нет доказательств ведения коммерческой деятельности и разрешения регулятора.



Кроме того, в Тюмени было выявлено представительство лжеброкера.



Добавим, что Банк России ведет список организаций с признаками нелегальной деятельности с 2020 года. За это время туда попало 205 компаний из УрФО: 192 нелегальных кредитора, десять финансовых пирамид и три лжеброкера.



Всего за минувший год в России в список нелегалов вошло 4 тыс. 964 субъекта, что на 85% превышает результат 2021 года. При этом через интернет действовали более 96% финансовых пирамид, 43% нелегальных кредиторов и 99% нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.



Структура перечня по стране отличается от представленного в УрФО. Например, больше всего на рынке действует финансовых пирамид — 2 тыс. 017, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее.



«Увеличилось количество небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия. Ряд выявленных пирамид действовал без собственного сайта и исключительно в мессенджере Telegram, при этом денежные средства привлекались на дебетовые карты подставных лиц. Выявляются также специальные интернет-ресурсы, которые продают сделанные под ключ готовые сайты хайп-проектов», — отмечают в Банке России.



Платежи в криптовалютах принимали 48% финансовых пирамид. При этом стало меньше организаций, предлагавших инвестиции в криптовалюту или выпускавших свою псевдокриптовалюту.



Черных кредиторов было обнаружено 1 тыс. 722. При этом до 43% выросла доля организаций, которые действовали только через соцсети и мессенджеры. Также в прошлом году стало меньше компаний, которые занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга, — 39 против 60 в 2021 году.



Лжеброкеров было выявлено 1 тыс. 201, что на 40% больше, чем годом ранее. Рост связан с временным снижением биржевой активности, сложностями в международных расчетах и валютном обмене. При этом из-за ограничений на трансграничные переводы снизилась активность компаний с «иностранной пропиской».



Услуги форекс-дилеров предлагали 95% брокеров-нелегалов. Хотя некоторые организации создавали временные презентационные офисы, дальнейшее общение проходило через мессенджеры и личные кабинеты. Увеличилось число случаев, когда предлагалось выйти на криптовалютный рынок. Также ЦБ обнаружил несколько лжерегуляторов, которые публиковали вымышленные данные для продвижения ассоциированных компаний.



В Банке России отметили, что рост числа выявленных нелегалов связан с развитием системы мониторинга, позволяющий находить такие организации на ранней стадии. Регулятор передает сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. В прошлом году по материалам ЦБ возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами. Однако ведомство предупреждает, что благодаря современным технологиям мошенники могут быстро создавать новые схемы без больших вложений.



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