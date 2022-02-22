В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с ...22.02.2022 Число выявленных на Среднем Урале нелегальных кредиторов за год выросло в два раза
Число выявленных Банком России в Свердловской области финансовых организаций с признаками нелегальной деятельности в ...22.02.2022 Число выявленных на Среднем Урале нелегальных кредиторов за год выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. Число выявленных Банком России в Свердловской области финансовых организаций с ...06.08.2021 ЦБ выявил шесть нелегальных кредиторов в Свердловской области с начала года
Банк России выявил в регионах Уральского федерального округа (УрФО) 24 нелегальных кредитора с начала года. Об этом ...06.08.2021 ЦБ выявил шесть нелегальных кредиторов в Свердловской области с начала года
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. Банк России выявил в регионах Уральского федерального округа (УрФО) 24 нелегальных ...