В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка

В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это почти на четверть меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В целом по России регулятор обнаружил 5,7 тыс. нелегальных компаний. Это почти на 16% превышает результат 2022 года. Подавляющее большинство выявленных нелегальных участников рынка — это так называемые черные кредиторы (комиссионные магазины и поддельные микрофинансовые организации).



Больше всего таких организаций, среди которых четыре финансовые пирамиды, было обнаружено в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Также на Среднем Урале были выявлены нелегальный участник рынка ценных бумаг и оператор инвестиционной платформы. Единственным регионом округа, где в 2023 году не нашли нелегалов, стал ЯНАО.



Первый заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников сообщил, что разницу между региональной и федеральной тенденциями эксперты объясняют тем, что в стране стало больше нелегальных интернет-проектов, не имеющих физического адреса.



«Финансовые пирамиды, псевдоброкеры и даже нелегальные кредиторы перемещаются в интернет вслед за потребителями, которые привыкли получать финуслуги в дистанционном формате и доверять информации из социальных сетей. Поэтому мошенники активно используют соцсети и мессенджеры для «раскрутки» своих проектов», — подчеркнул Евгений Барышников.