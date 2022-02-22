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Сегодня, 12:02

В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка

В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это почти на четверть меньше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В целом по России регулятор обнаружил 5,7 тыс. нелегальных компаний. Это почти на 16% превышает результат 2022 года. Подавляющее большинство выявленных нелегальных участников рынка — это так называемые черные кредиторы (комиссионные магазины и поддельные микрофинансовые организации).

Больше всего таких организаций, среди которых четыре финансовые пирамиды, было обнаружено в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Также на Среднем Урале были выявлены нелегальный участник рынка ценных бумаг и оператор инвестиционной платформы. Единственным регионом округа, где в 2023 году не нашли нелегалов, стал ЯНАО.

Первый заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников сообщил, что разницу между региональной и федеральной тенденциями эксперты объясняют тем, что в стране стало больше нелегальных интернет-проектов, не имеющих физического адреса.

«Финансовые пирамиды, псевдоброкеры и даже нелегальные кредиторы перемещаются в интернет вслед за потребителями, которые привыкли получать финуслуги в дистанционном формате и доверять информации из социальных сетей. Поэтому мошенники активно используют соцсети и мессенджеры для «раскрутки» своих проектов», — подчеркнул Евгений Барышников.
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