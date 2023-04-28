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Вчера, 15:05

В Челябинской области за I квартал выявлено 10 нелегальных кредиторов

УрБК, Челябинск, 12.05.2023. На Южном Урале за I квартал 2023 года Банк России выявил 10 компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Организации выдавали займы местным жителям без соответствующего разрешения, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Офисы нелегалов были обнаружены в Челябинске, Магнитогорске, Чебаркуле, Усть-Катаве и Копейске. Чаще всего такие организации работают в качестве ломбардов и микрофинансовых компаний, некоторые открываются как магазины по ремонту техники и салоны автопроката. Часть нелегальных компаний с рекламой услуг в социальных сетях функционировали, не имея фактического адреса.

На сайте регулятора отмечают, что, как правило, компании, не соответствующие требованиям регулятора, выдают кредиты под высокий процент и оформляют договор так, чтобы заемщик затем не смог выполнить обязательства.

«На постоянной основе выдавать кредиты и займы могут только те компании, которые либо имеют лицензию Банка России, либо включены в специальные реестры. Перед заключением договора с любой финансовой организацией важно убедиться, что ее нет в предупредительном списке Банка России, который содержит информацию о субъектах с выявленными признаками нелегальной деятельности», — отмечает управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Напомним, что в Свердловской области за I квартал было обнаружено девять нелегальных финансовых организаций. В том числе — нелегальный оператор инвестиционной платформы, который предлагал посреднические услуги. Компания обещала клиентам помочь привлечь инвестиции или разместить деньги под гарантированный высокий процент.

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