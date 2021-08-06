В УрФО большинство черных кредиторов выдают себя за ломбарды

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В настоящий момент в Уральском федеральном округе (УрФО) в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке включено 86 организаций. Из них 95% — черные кредиторы, сообщается на сайте Банка России.
Большинство черных кредиторов выдают себя за ломбарды. Это компании, не проходившие процедуру легального допуска на финансовый рынок или комиссионные магазины, которые незаконно выдают потребительские займы под залог вещей. Клиенты таких организаций часто не могут выкупить имущество, сданное в залог, оно не застраховано, а кредитор может без предупреждения увеличить процентную ставку.
«Нелегальные кредиторы часто работают в интернете, они создают сообщества в социальных сетях, где обещают «частные займы под расписку», «деньги на выгодных условиях» и тому подобное. Их объединяет то, что они не имеют разрешения Банка России на осуществление финансовой деятельности, а значит их работа никем не регулируется и не контролируется», — уточнила начальник управления противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.
В Челябинской области обнаружено 38 нелегальных кредиторов, в Свердловской — 21, в Тюменской — 13, в Ханты-Мансийском автономном округе — семь, на Ямале и в Курганской области — по два.
Также в Свердловской области и Югре были обнаружены организации с признаками финансовых пирамид. Обычно они предлагают гражданам вкладывать сбережения в некие кооперативы, гарантируя высокий доход, что запрещено законодательством. Кроме того, в Тюмени было выявлено представительство лжеброкера.
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