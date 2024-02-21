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Центробанк выявил в УрФО 12 «черных кредиторов» в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В I квартале 2024 года Центробанк выявил 12 нелегальных участников финансового рынка, которые работали на территории Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

«Как правило, это комиссионные магазины, которые незаконно предоставляют займы под залог, выдавая себя за ломбарды. Клиент черного кредитора рискует потерять заложенные вещи, а кроме того не защищен от завышенных процентов по займу. В Свердловской области обнаружили девять таких организаций, в Челябинской области — две, а в Тюменской — одну», — отметила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Количество выявленных в данный период «черных кредиторов» в УрФО уменьшилось почти на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отметили в ЦБ. А в целом по России число финансовых компаний, которые работают без разрешения регулятора, выросло на 54% за тот же период (почти 2 тыс. нелегалов, 750 из которых — «черные кредиторы»).

«Отличие региональной тенденции от федеральной обусловлено тем, что нелегальная финансовая деятельность переходит в онлайн-формат, а у мошенников, работающих в интернете, нет физического адреса», — отметили в пресс-службе.
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