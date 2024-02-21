Центробанк выявил в УрФО 12 «черных кредиторов» в I квартале 2024 года

В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с признаками нелегальной ...21.02.2024 В УрФО в 2023 году почти на четверть снизилось число нелегальных участников финансового рынка
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. В 2023 году в регионах Уральского федерального округа Банк России выявил 66 компаний с ...09.02.2023 В УрФО большинство черных кредиторов выдают себя за ломбарды
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. В настоящий момент в Уральском федеральном округе (УрФО) в список компаний с признаками ...31.05.2019 В Челябинской области с начала года Банк России выявил 13 «черных кредиторов»
В Челябинской области в I квартале 2019 года было выявлено 13 нелегальных кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба ...31.05.2019 В Челябинской области с начала года Банк России выявил 13 «черных кредиторов»
УрБК, Челябинск, 31.05.2019. В Челябинской области в I квартале 2019 года было выявлено 13 нелегальных кредиторов. Об ...