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09.06.2025

Марина Мясникова о причинах снижения ключевой ставки

Марина Мясникова о причинах снижения ключевой ставкиБанк России снизил ключевую ставку до 20%. Почему? Мы видим, что инфляция замедляется, значит, высокая ставка работает. Например, на Среднем Урале текущий рост цен замедляется еще с ноября. В апреле цены выросли всего на 0,3%.

При этом спрос по-прежнему превышает предложение. Чтобы спрос не перегревал экономику, Банк России уже длительное время поддерживает высокие ставки в экономике. Кредиты стали менее привлекательными, люди берут их гораздо меньше. А вот положить деньги на вклад по-прежнему выгодно, поэтому потребители предпочитают копить, а не тратить.

В Свердловской области это хорошо видно: в апреле задолженность по потребительским кредитам уменьшилась на 1 млрд, а денег на вкладах и счетах за месяц стало больше на 43 млрд рублей. За счет этого и достигается более сбалансированная динамика спроса на товары и услуги и их предложения — это важный шаг к снижению инфляции.

А что с бизнесом? Мы видим, что в Свердловской области производство умеренно растет, предприятия реализуют инвестиционные проекты. Кредиты также растут, хотя и более умеренно, чем в 2024 году. В апреле общий портфель кредитов компаниям увеличился на 92 млрд руб., до 2,3 трлн руб. У многих предприятий сохраняется потребность в кадрах для развития производства. Безработица в Свердловской области остается рекордно низкой, свободных рабочих рук мало.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Мы будем держать ключевую ставку на таком уровне, который необходим для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.

Марина Мясникова, начальник Уральского ГУ Банка России
Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России
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