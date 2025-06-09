Марина Мясникова о причинах снижения ключевой ставки

Марина Мясникова, начальник Уральского ГУ Банка России

Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России

Банк России снизил ключевую ставку до 20%. Почему? Мы видим, что инфляция замедляется, значит, высокая ставка работает. Например, на Среднем Урале текущий рост цен замедляется еще с ноября. В апреле цены выросли всего на 0,3%.При этом спрос по-прежнему превышает предложение. Чтобы спрос не перегревал экономику, Банк России уже длительное время поддерживает высокие ставки в экономике. Кредиты стали менее привлекательными, люди берут их гораздо меньше. А вот положить деньги на вклад по-прежнему выгодно, поэтому потребители предпочитают копить, а не тратить.В Свердловской области это хорошо видно: в апреле задолженность по потребительским кредитам уменьшилась на 1 млрд, а денег на вкладах и счетах за месяц стало больше на 43 млрд рублей. За счет этого и достигается более сбалансированная динамика спроса на товары и услуги и их предложения — это важный шаг к снижению инфляции.А что с бизнесом? Мы видим, что в Свердловской области производство умеренно растет, предприятия реализуют инвестиционные проекты. Кредиты также растут, хотя и более умеренно, чем в 2024 году. В апреле общий портфель кредитов компаниям увеличился на 92 млрд руб., до 2,3 трлн руб. У многих предприятий сохраняется потребность в кадрах для развития производства. Безработица в Свердловской области остается рекордно низкой, свободных рабочих рук мало.Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Мы будем держать ключевую ставку на таком уровне, который необходим для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году.