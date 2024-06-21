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Урал отразили в дензнаке

В Екатеринбурге представили новую банкноту номиналом 5 тыс. руб. На лицевой стороне купюры изображены дом Севастьянова, стела «Европа — Азия», башня «Исеть», гостиница «Исеть», Главпочтамт, Екатеринбургский государственный цирк. На оборотной стороне банкноты представлена композиция «Сказ об Урале» в Челябинскеа также стела «66 параллель», которая находится в Салехарде. На заднем плане изображены индустриальные объекты, показывающие колорит Среднего Урала.

На презентации в Доме журналистов заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова рассказали о достоинствах нового денежного знака и его степенях защиты.

Урал отразили в дензнаке
Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

«Это самая большая открытка Свердловской области по тиражу в истории. Там действительно наши достопримечательности. У людей по всей России будет возможность наблюдать достопримечательности Екатеринбурга, Свердловской области. Думаю, что это в какой-то степени продвинет и деловую, и туристическую активность в нашем регионе», — отметил заместитель губернатора Д. Ионин.

Урал отразили в дензнаке

По словам главы Уральского ГУ Банка России Марины Мясниковой, основная цель выпуска модернизированных банкнот — это повышение качества и защищенности, а также долговечности российских денежных знаков.

«Модернизированные банкноты будут выпущены практически во всех номиналах за исключением 200 рублей и двухтысячных банкнот, которые появились в обращении не так давно. Общий подход, что на лицевой стороне банкноты изображаются достопримечательности федерального округа, а на обратной стороне банкноты изображены все те же объекты, посвященные субъектам, входящим в федеральный округ. Новые купюры будут появляться в обороте медленно, для замещения ветшающих», — объяснила глава М. Мясникова.

Урал отразили в дензнаке

Также отметила, что денежные знаки будут принимать все банки. Приоритетных среди них нет. М. Мясникова подчеркнула, что новые банкноты являются средством платежа и организации, работающие с наличными средствами обязаны их брать. Обо всех случаях, когда сотрудники торговых центров или сервисных предприятий отказываются принимать новые платежные средства необходимо сообщать в Банк России. Обращения принимаются и через интернет-приемную финансовых учреждений.

Урал отразили в дензнаке

По словам Д. Ионина, после объявления о выпуске обновленной купюры на среднем Урале активизировались мошенники. Они убеждали уральцев обменять старые денежные знаки новые, чтобы деньги не «сгорели». Также были зафиксированы случаи, когда аферисты просили пенсионеров в Свердловской области обменять банкноты на новые.

Урал отразили в дензнаке

Напомним, в июле 2024 года глава Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова продемонстрировала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву новую купюру номиналом 5 тыс. руб. с изображением достопримечательностей Уральского федерального округа (УрФО) и Екатеринбурга.
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