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Свердловскому губернатору презентовали новую купюру в 5 тыс. рублей, посвященную Уралу

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Глава Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова презентовала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву обновленную пятитысячную купюру с изображением достопримечательностей Екатеринбурга и Уральского федерального округа (УрФО). Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловскому губернатору презентовали новую купюру в 5 тыс. рублей, посвященную Уралу

Ранее УрБК писал о том, что такие банкноты были выпущены Банком России в октябре 2023 года. С июня 2024 года они поступят в оборот.

Свердловскому губернатору презентовали новую купюру в 5 тыс. рублей, посвященную Уралу

Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия». Также на ней представлен ряд других узнаваемых зданий города — цирк, дом Севастьянова, гостиница «Исеть», Главпочтамт, колесо обозрения, ДИВС и несколько небоскребов. На оборотной стороне изображены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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