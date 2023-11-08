Свердловскому губернатору презентовали новую купюру в 5 тыс. рублей, посвященную Уралу

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Новые купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока не будут выпускать массово. ...16.10.2023 Екатеринбург пятитысячный
Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей ...16.10.2023 Банк России выпустил в обращение новую пятитысячную купюру с достопримечательностями Екатеринбурга на лицевой стороне
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. С сегодняшнего дня Банк России выпускает в обращение модернизированные банкноты ...10.10.2023 Банк России представит 16 октября новую купюру с достопримечательностью Екатеринбурга
УрБК, Москва, 10.10.2023. Банк России назначил дату презентации новых купюр, на одной из которых будут изображены ...24.03.2021 Глава Екатеринбурга предложил жителям города выбрать достопримечательности для изображения на новой купюре ЦБ
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил жителям города выбрать ...