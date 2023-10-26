Новые купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока не будут выпускать массово из-за санкций

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ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами

Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. руб. Злоумышленники от имени ...

ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами

УрБК, Москва, 26.10.2023. Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. ...

Екатеринбург пятитысячный

Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей ...

Банк России выпустил в обращение новую пятитысячную купюру с достопримечательностями Екатеринбурга на лицевой стороне

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. С сегодняшнего дня Банк России выпускает в обращение модернизированные банкноты ...

Центробанк представил новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. С 12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 ...