Новые купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока не будут выпускать массово из-за санкций

Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. руб. Злоумышленники от имени ...26.10.2023 ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами
УрБК, Москва, 26.10.2023. Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. ...16.10.2023 Екатеринбург пятитысячный
Банк России вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей ...16.10.2023 Банк России выпустил в обращение новую пятитысячную купюру с достопримечательностями Екатеринбурга на лицевой стороне
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. С сегодняшнего дня Банк России выпускает в обращение модернизированные банкноты ...12.10.2017 Центробанк представил новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. С 12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 ...