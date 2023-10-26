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Новые купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока не будут выпускать массово из-за санкций

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Новые купюры с достопримечательностями Екатеринбурга пока не будут выпускать массово. Виной тому стала неготовность банковского оборудования из-за санкций, заявил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«В связи с санкционным давлением многие валидаторы не успевают обновить программное обеспечение. Не все техническое оснащение банков готово», — пояснил Максим Артемьев.

Напомним, что Банк России 16 октября 2023 года заявил о вводе в обращение модернизированных банкнот номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. Обновленные денежные знаки выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия». Также на ней представлен ряд других узнаваемых зданий города — цирк, дом Севастьянова, гостиница «Исеть», Главпочтамт, колесо обозрения, ДИВС и несколько небоскребов. На оборотной стороне изображены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.
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