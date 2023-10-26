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26.10.2023

ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами

УрБК, Москва, 26.10.2023. Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. руб. Злоумышленники от имени социальных службы звонят потенциальным жертвам и заявляют о необходимости обмена старых банкнот на новые, сообщает пресс-служба регулятора.

«Никакого обязательного обмена нет и не будет! Обновленные банкноты номиналом 5 тыс. руб. поступят в оборот не скоро. Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот. По мере его настройки банкноты будут появляться в обращении. Они будут обращаться наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года. Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом — по мере износа и обветшания старых банкнот. На это уйдет не один год», — говорится в сообщении.

Напомним, с 16 октября 2023 года ЦБ РФ презентовал модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. Обновленные денежные знаки выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.
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