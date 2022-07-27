В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 27.07.2022. За II квартал 2022 года в банковской системе РФ было зафиксировано 6 тыс. 387 поддельных ...26.02.2020 В 2019 году ЦБ выявил более 2,3 тыс. поддельных банкнот иностранных государств
УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...24.10.2018 Центробанк в III квартале выявил 10,5 тыс. поддельных российских банкнот
УрБК, Москва, 24.10.2018. В III квартале 2018 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 тыс. ...17.02.2017 В 2016 году Центробанк выявил более 61 тыс. поддельных денежных знаков
УрБК, Москва, 17.02.2017. В банковской системе России за 2016 год были обнаружены 61 тыс. 046 поддельных денежных ...15.07.2016 Число поддельных денежных купюр в РФ во II квартале снизилось на 4,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2016. Число выявленных поддельных денежных купюр в России во II квартале 2016 года составило ...