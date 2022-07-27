В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года — 6 тыс. 387 купюр.



Как указано на сайте регулятора, традиционно чаще всего мошенники создают реплики пятитысячных банкнот — за II квартал было обнаружено 2 тыс. 119 подделок. На втором месте банкноты номиналом 1 тыс. руб. — на них приходится 632 фальшивки. На третьем месте двухтысячные купюры — 185 поддельных банкнот.



Отмечается, что значительно снизилось число фальшивых двухсотрублевых купюр. За весь период найден всего один такой экземпляр. Также были выявлены 54 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 12 поддельных монет номиналом 5 рублей.



Поддельных банкнот иностранных государств во II квартале 2023 года было выявлено 350. Из них в апреле обнаружено 79 подделок, в мае — 113, в июне — 158. Среди выявленных фальшивок большинство составляют доллары США — 330 штук. Также среди подделок обнаружено 16 купюр евро, три штуки китайских юаней и одна украинская гривна.