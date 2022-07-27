УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:42

Урал занял пятое место по количеству обнаруженных поддельных банкнот в I квартале 2023 года

УрБК, Москва, 26.04.2023. В I квартале 2023 года в России было выявлено 3 тыс. 018 поддельных билетов Банка России. Это на 62,88% меньше показателей прошлого года за аналогичный период. По количеству выявленных фальшивок УрФО занял пятое место из семи — здесь выявлено 116 подделок, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Больше всего фальшивых денежных знаков было обнаружено на территории Центрального федерального округа — 1 тыс. 542 купюры.

Также эксперты отметили, что чаще всего фальшивки выявлялись среди пятитысячных банкнот — 2 тыс. 082 штуки. На втором месте тысячные купюры — 601 единица. Еще 224 выявленных поддельных билета Банка России пришлось на долю двухтысячных дензнаков.

Кроме этого, было обнаружено 35 поддельных монет номиналом 10 руб. и 13 фальшивых монет номиналом 5 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.07.2022 В российской банковской системе на четверть снизилось число фальшивых купюр и монет

УрБК, Москва, 27.07.2022. За II квартал 2022 года в банковской системе РФ было зафиксировано 6 тыс. 387 поддельных ...

29.07.2020 В России во II квартале выявили более 7,7 тыс. поддельных денежных знаков

УрБК, Москва, 29.07.2020. В банковской системе РФ во II квартале 2020 года выявили 7 тыс. 725 поддельных денежных ...

28.10.2019 В Свердловской области с начала года выявили почти 300 фальшивых банкнот

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области выявили 299 поддельных денежных знаков, ...

24.10.2018 Центробанк в III квартале выявил 10,5 тыс. поддельных российских банкнот

УрБК, Москва, 24.10.2018. В III квартале 2018 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 тыс. ...

19.04.2017 ЦБ: В I квартале 2017 года чаще всего подделывали банкноты в 5 тыс. рублей

УрБК, Москва, 19.04.2017. За первые три месяца 2017 года в банковской системе РФ было обнаружено 12,447 тыс. поддельных ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (613)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18