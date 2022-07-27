Урал занял пятое место по количеству обнаруженных поддельных банкнот в I квартале 2023 года

УрБК, Москва, 26.04.2023. В I квартале 2023 года в России было выявлено 3 тыс. 018 поддельных билетов Банка России. Это на 62,88% меньше показателей прошлого года за аналогичный период. По количеству выявленных фальшивок УрФО занял пятое место из семи — здесь выявлено 116 подделок, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Больше всего фальшивых денежных знаков было обнаружено на территории Центрального федерального округа — 1 тыс. 542 купюры.
Также эксперты отметили, что чаще всего фальшивки выявлялись среди пятитысячных банкнот — 2 тыс. 082 штуки. На втором месте тысячные купюры — 601 единица. Еще 224 выявленных поддельных билета Банка России пришлось на долю двухтысячных дензнаков.
Кроме этого, было обнаружено 35 поддельных монет номиналом 10 руб. и 13 фальшивых монет номиналом 5 руб.
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