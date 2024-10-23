Материалы по теме

Число выявленных в Свердловской области фальшивок в первом полугодии выросло на 25%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2025. Число обнаруженных в Свердловской области фальшивых банкнот и монет в первом полугодии ...

ЦБ: Число выявленных фальшивых банкнот за год сократилось на треть

УрБК, Москва, 23.10.2024. Банк России заявил о снижении количества выявленных фальшивых банкнот. В III квартале 2024 ...

В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...

Урал занял пятое место по количеству обнаруженных поддельных банкнот в I квартале 2023 года

УрБК, Москва, 26.04.2023. В I квартале 2023 года в России было выявлено 3 тыс. 018 поддельных билетов Банка России. Это ...

В 2019 году ЦБ выявил более 2,3 тыс. поддельных банкнот иностранных государств

УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...