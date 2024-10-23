УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 17:55

Число выявленных в Свердловской области фальшивок в первом полугодии выросло на 25%

Число обнаруженных в Свердловской области фальшивых банкнот и монет в первом полугодии выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в банковской системе региона было выявлено 59 фальшивок, сообщает Уральское ГУ Банка России.

Среди выявленных подделок 85% приходится на купюры номиналом 5 тыс. руб. и 1 тыс. руб. Реже подделывают купюры номиналом 2 тыс. руб. (1 штука), а также мелкие монеты и банкноты.

«Чаще всего фальшивые деньги попадают в оборот через торгово-сервисные предприятия. Как правило, это купюры низкого качества, напечатанные на струйном принтере с низким разрешением», — отметил начальник управления налично-денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков.

Напомним, что ранее на протяжении семи лет количество поддельных купюр и монет только снижалось. Так, за весь прошлый год было выявлено всего 83 поддельных банкноты и монеты, что на 22% меньше, чем в 2023 году. Половину поддельных купюр составили купюры номиналом 5 тыс. руб. (43 штуки). Фальшивых банкнот номиналом 1 тыс. руб. было обнаружено 29 шт., а номиналом 2 тыс. руб. — 4 шт. Также было выявлено четыре поддельные монеты.
