В УрФО во II квартале 2023 года выявлено на 75% меньше поддельных банкнот по сравнению с прошлым годом

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...26.04.2023 Урал занял пятое место по количеству обнаруженных поддельных банкнот в I квартале 2023 года
УрБК, Москва, 26.04.2023. В I квартале 2023 года в России было выявлено 3 тыс. 018 поддельных билетов Банка России. Это ...22.02.2023 Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
В 2022 году в банковской системе Среднего Урала было выявлено и изъято из оборота 329 поддельных банкнот. Это в два ...22.02.2023 Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В 2022 году в банковской системе Среднего Урала было выявлено и изъято из оборота 329 ...24.01.2017 ЦБ: В IV квартале 2016 года было выявлено 14,3 тыс. поддельных банкнот
УрБК, Москва, 24.01.2017. За последние три месяца 2016 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено ...