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В УрФО во II квартале 2023 года выявлено на 75% меньше поддельных банкнот по сравнению с прошлым годом

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Во II квартале текущего года в Уральском федеральном округе выявлено на 75% меньше поддельных банкнот, чем за аналогичный период 2022 года. Всего на Урале специалисты обнаружили 50 поддельных купюр, общая сумма ущерба составила 187 тыс. руб., сообщается на сайте Уральского ГУ ЦБ РФ.

Эксперты отмечают, что на купюры номиналом 5 тыс. руб. пришлось 35 случаев выявления подделок. Также было обнаружено восемь поддельных билетов Банка России по 1 тыс. руб., три фальшивки по 500 руб., две купюры по 100 руб., одна купюра стоимостью 50 руб. и одна — 2 тыс. руб.

Заместитель начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин отмечает, что качество подделки напрямую зависит от ее номинала.

«Как правило, чем выше номинал, тем выше и качество подделки. Так, на фальшивых купюрах номиналами 1 тыс. или 5 тыс. руб. присутствует имитация водяного знака, защитных волокон и защитной нити. На банкнотах 2 тыс. руб. фальшивомонетчики пытаются подделать оптически переменный элемент (кольцо), который при наклоне в отличие от настоящей банкноты остается неподвижным. А вот выявленные подделки низких номиналов изготовлены чаще всего на обычном цветном принтере без имитации каких-либо защитных признаков», — рассказал Денис Семавин.

Эксперты также отмечают, что тенденция к снижению количества выявленных поддельных банкнот наблюдается во всех регионах УрФО. При этом наибольшее число фальшивок выявлено в Челябинской области — 21 штука, в Свердловской области обнаружено 16 подделок, в Тюменской — 13. При этом на территории Курганской области поддельные банкноты в отчетном периоде в денежном обороте не встречались.
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