Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей

В 2022 году в банковской системе Среднего Урала было выявлено и изъято из оборота 329 поддельных банкнот. Это в два раза меньше, чем в 2021 году. Общая сумма экономического ущерба составила 1,3 млн руб., сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев отмечает, что сокращение количества подделок связано с повышением качества российских банкнот, а также с увеличением степеней их защиты.



«Тенденция снижения числа поддельных денежных знаков наблюдается как в Свердловской области, так и в целом по стране. По итогам 2022 года на один миллион банкнот, находящихся в обращении, приходилось всего четыре фальшивки. В 2021 году было шесть фальшивок на миллион. Сокращение количества подделок связано с повышением качества российских банкнот, с увеличением степеней защиты и в целом — с развитием финансовой грамотности населения», — считает Максим Артемьев.



По данным специалистов, наибольшее количество подделок пришлось на банкноты номиналом 5 тыс. руб. — всего в 2022 году на Среднем Урале было изъято 249 таких купюр. Фальшивые банковские билеты в 1 тыс. руб. были выявлены 51 раз, поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб. было изъято из обращения 22 единицы. Подделки купюр по 500 и 100 руб. были выявлены четыре и три раза соответственно.