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Вчера, 12:03

В банковской системе Свердловской области в 2023 году количество выявленных фальшивых купюр снизилось в три раза

В 2023 году в банковской системе Свердловской области обнаружены 94 поддельные банкноты Банка России. Это в три раза меньше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

По статистике регулятора, чаще всего подделывают банкноты крупного номинала. Так, в 2023 году было выявлено 74 поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб., тысячных банкнот было обнаружено в количестве 13 штук, номиналом 2 тыс. руб., 500 и 100 руб. — по две штуки, 200 руб. — одна штука.

Заместитель начальника уральского ГУ Банка России Максим Артемьев, комментируя статистику, рассказал, что уровень фальшивомонетничества снижается не только в Свердловской области, но и по стране в целом.

«Так, в 2011 году на 1 млн банкнот, находящихся в обращении в России, приходилось 11 фальшивок, а в 2023 году — всего две. Что касается монет, в 2023 году подделок было выявлено 12 штук, что на четыре штуки больше, чем в 2022 году. Этот рост связан с прошедшей в области акцией «Монетная неделя», когда жители сдали в банки около 1 млн. монет, среди которых оказалось несколько поддельных», — сообщил Максим Артемьев.

Также в 2023 году в России было обнаружено 1 тыс. 126 фальшивых долларовых банкнот.
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