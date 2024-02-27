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В банковской системе Свердловской области в 2023 году количество выявленных фальшивых купюр снизилось в три раза

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. В 2023 году в банковской системе Свердловской области обнаружены 94 поддельные банкноты ...

В 2023 году в России было обнаружено 12 тыс. 425 фальшивых рублевых банкнот

УрБК, Москва, 27.02.2024. В течение 2023 года в банковской системе России было обнаружено 12 тыс. 425 поддельных ...

В РФ количество поддельных банкнот во II квартале 2023 года снизилось на 52%

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...

За 2022 год количество фальшивых денег в России снизилось в 1,6 раза

УрБК, Москва, 15.02.2023. В 2022 году в российской банковской системе было обнаружено 22,9 тыс. фальшивых банкнот и ...

В 2019 году ЦБ выявил более 2,3 тыс. поддельных банкнот иностранных государств

УрБК, Москва, 26.02.2020. В 2019 году в России было обнаружено 2 тыс. 364 поддельные банкноты иностранных государств. ...