В 2023 году в России было обнаружено 12 тыс. 425 фальшивых рублевых банкнот

УрБК, Москва, 26.07.2023. Центробанк РФ во II квартале 2023 года выявил 3 тыс. 068 поддельных банкнот. Это на 51,96% ...27.07.2022 В российской банковской системе на четверть снизилось число фальшивых купюр и монет
УрБК, Москва, 27.07.2022. За II квартал 2022 года в банковской системе РФ было зафиксировано 6 тыс. 387 поддельных ...29.10.2018 На Южном Урале за январь-сентябрь выявили более 500 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей
В Челябинской области за 9 месяцев 2018 года было обнаружено 506 фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб. (за аналогичный ...24.10.2018 Центробанк в III квартале выявил 10,5 тыс. поддельных российских банкнот
УрБК, Москва, 24.10.2018. В III квартале 2018 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 10 тыс. ...19.04.2017 ЦБ: В I квартале 2017 года чаще всего подделывали банкноты в 5 тыс. рублей
УрБК, Москва, 19.04.2017. За первые три месяца 2017 года в банковской системе РФ было обнаружено 12,447 тыс. поддельных ...