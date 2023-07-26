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В 2023 году в России было обнаружено 12 тыс. 425 фальшивых рублевых банкнот

УрБК, Москва, 27.02.2024. В течение 2023 года в банковской системе России было обнаружено 12 тыс. 425 поддельных рублевых банкнот, сообщает пресс-служба Центробанка.

В частности, 8 тыс. 856 штук из них — банкноты номиналом 5 тыс. руб., 2 тыс. 438 штук — номиналом 1 тыс. руб., 671 штука — номиналом 2 тыс. руб. Также были выявлены одна поддельная десятирублевая купюра, 154 фальшивых монеты номиналом 10 руб. и 61 поддельная монета номиналом 5 руб.

На 1 млн находящихся в обращении в России банкнот приходится две фальшивки, констатировали в пресс-службе ЦБ РФ. В 2022 году это соотношение составляло четыре фальшивки на 1 млн банкнот. В Уральском федеральном округе было обнаружено 872 поддельных денежных знака.

Также в 2023 году в России было обнаружено 1 тыс. 126 фальшивых долларовых банкнот, 303 банкноты евро, пять китайских юаней, две украинские гривны, одна шведская крона и один дирхам ОАЭ.
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