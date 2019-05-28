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Екатеринбург пятитысячный

Банк России с 16 октября 2023 года вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. Обновленные денежные знаки выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.

Екатеринбург пятитысячный

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов напомнил, что замена банкнот старого образца — это долгосрочный проект, который регулятор реализует на протяжении уже нескольких лет.

«Банк России на протяжении последних лет проводит масштабную работу по модернизации банкнот. Мы стремимся улучшить их качество, повысить защищенность и, соответственно, увеличить срок службы. Напомню, что сама модернизация — это плановое мероприятие, мы продолжаем обновлять банкнотный ряд образца 1997 года. И наша концепция не поменялась — каждая банкнота будет посвящена одному федеральному округу и его центральному городу», — рассказал в ходе презентации банкнот Сергей Белов.

Так, обновленная тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основным изображением лицевой стороны стала Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне представлены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Екатеринбург пятитысячный

Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа-Азия». Также на ней представлен ряд других узнаваемых зданий города — цирк, дом Севастьянова, гостиница «Исеть», Главпочтамт, колесо обозрения, ДИВС и несколько небоскребов. На оборотной стороне изображены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» в Салехарде.

На лицевой стороне обеих банкнот слева вверху расположен герб Российской Федерации. На оборотной стороне в верхней правой части находится надпись «2023» — год выпуска банкноты. Кроме этого, в нижней правой части лицевых сторон обеих банкнот расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков обновленных купюр.

Оба билета Банка России сохранили цветовую палитру. Так, купюра достоинством 1 тыс. руб. выполнена в бирюзовой гамме, 5 тыс. руб. — в красной.

Екатеринбург пятитысячный

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук уделил особое внимание тому факту, что при разработке новых банкнот были применены импортозамещающие решения, которые позволили избежать использования материалов из недружественных стран при изготовлении купюр.

«Совершенствование системы защиты банкнот стало продолжением работы, которая началась при создании банкнот достоинством 200 руб. и 2 тыс. руб. С 2010 года, когда был задан основной дизайн, появились новые технологии, и мы учли это при разработке новых банкнот. Еще одним важным фактором стало использование собственных решений, которые позволяют нам не зависеть от поставок отдельных материалов из недружественных стран», — подчеркнул Аркадий Трачук.

Екатеринбург пятитысячный

Так, обе банкноты выполнены на хлопковой бумаге белого цвета. В бумагу внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета. Голографическая защитная нить шириной 5,5 мм выходит на поверхность лицевой стороны банкнот в окне фигурной формы.

Банкноты имеют два серийных номера, расположенных на оборотной стороне и включающих двухбуквенное обозначение серии и девять цифр номера. Левый номер имеет читаемость по короткой стороне банкноты, правый — по длинной стороне.

Денежные знаки выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номинальной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. Кроме того, в настоящее время проводится модернизация банкоматов, а также других устройств для счета денег, чтобы поступившие в оборот купюры имели свободное обращение.

Изображения предоставлены пресс-службой Банка России
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