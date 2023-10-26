ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами

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Вводятся в оборот новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро

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«Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

УрБК, Москва, 15.01.2018. «Гознак» разработал новое мобильное приложение «Банкноты 2017». Об этом сообщает «Прайм» со ...