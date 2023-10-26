ЦБ РФ предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми пятитысячными купюрами

УрБК, Москва, 26.10.2023. Банк России предупредил граждан о случаях мошенничества с новыми купюрами номиналом 5 тыс. ...23.03.2021 Банк России планирует разместить изображение Екатеринбурга на банкноте номиналом в 5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Банк России планирует к 2025 году обновить дизайн некоторых купюр, находящихся в ...28.05.2019 Вводятся в оборот новые банкноты достоинством в 100 и 200 евро
УрБК, Москва, 28.05.2019. Сегодня, 28 мая новые банкноты номиналом 100 и 200 евро с дополнительной защитой от подделок ...04.05.2018 C начала 2018 года количество банкнот номиналом 2 тыс. рублей в Свердловской области выросло в два раза
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. К началу мая 2018 года количество новых банкнот номиналом 2 тыс. руб. в обращении в ...15.01.2018 «Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр
УрБК, Москва, 15.01.2018. «Гознак» разработал новое мобильное приложение «Банкноты 2017». Об этом сообщает «Прайм» со ...