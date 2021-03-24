Банк России выпустил в обращение новую пятитысячную купюру с достопримечательностями Екатеринбурга на лицевой стороне

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил жителям города выбрать ...13.10.2017 В Екатеринбурге представят новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге 14 октября 2017 года будут представлены новые купюры номиналом 200 ...12.10.2017 Центробанк представил новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2017. С 12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2 ...23.09.2014 В Еврозоне введут в обращение новую купюру достоинством в 10 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) с 23 сентября вводит в обращение новые банкноты достоинством в 10 евро. Об этом ...13.03.2013 ОАО «СКБ-банк»: «олимпийские» банкноты — не первый случай вертикальной ориентации купюры в России
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2013. Центробанк выпустит в обращение первую в истории России памятную банкноту. Накануне на ...