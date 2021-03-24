Банк России выпустил в обращение новую пятитысячную купюру с достопримечательностями Екатеринбурга на лицевой стороне

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. С сегодняшнего дня Банк России выпускает в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. На лицевой стороне первой купюры изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, второй — знаковые объекты Екатеринбурга.Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс. Купюры сохранили цветовую палитру: 1 тыс. руб. выполнена в бирюзовой гамме, 5 тыс. руб. — в красной.

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