Центробанк заявил о доработке дизайна обновленной банкноты в 1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. С сегодняшнего дня Банк России выпускает в обращение модернизированные банкноты ...23.03.2021 Банк России планирует разместить изображение Екатеринбурга на банкноте номиналом в 5 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. Банк России планирует к 2025 году обновить дизайн некоторых купюр, находящихся в ...12.12.2014 Виноделы предложили поместить изображение видов Крыма на банкноту в 200 рублей
В Банк России поступило предложение выпустить купюру номиналом 200 руб. с изображением Крыма, пишет газета «Известия». ...30.11.2009 Директор операционного департамента ОАО «СКБ-банк» Лариса Ларионова: Объективная необходимость модификации тысячерублевой купюры существует
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2009. «Последний раз пересмотру и дополнению защитные признаки купюры этого номинала ...26.08.2009 Банк Армении выпустил в обращение банкноту с изображением пациента Иисуса Христа
Банк Армении выпускает в обращение банкноты достоинством в 100 000 драмов. На купюре изображен древний армянский царь ...