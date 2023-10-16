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Вчера, 12:01

Центробанк заявил о доработке дизайна обновленной банкноты в 1 тыс. рублей

Центральный банк России доработает дизайн обновленной тысячерублевой банкноты. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила», — говорится в сообщении.

Напомним, что 16 октября Банк России выпустил в обращение модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. На лицевой стороне первой купюры изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, второй — знаковые объекты Екатеринбурга.

После презентации новых денежных знаков купюра в 1 тыс. руб. подверглась критике со стороны православных верующих и священников, которых возмутило, что на ней изображена бывшая церковь без креста.
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