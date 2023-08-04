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Сегодня, 13:02

Подарок к юбилею летнего парка «Уралмаш»

Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом году, завершится к концу 2025 года. О планах по изменению пространства для отдыха на пресс-конференции рассказали начальник управления культуры администрации города Илья Марков, председатель комитета благоустройства администрации муниципалитета Тамара Благодаткова и директор ЦПКиО им. В. В. Маяковского Павел Зубакин.

Тамара Благодаткова рассказала, что весь прошлый год власти города вместе с администрацией ЦПКиО им. В. В. Маяковского занимались созданием рабочего проекта и составлением сметной документации.

«В настоящий момент рабочий проект полностью разработан, сметная документация проходит ценовую экспертизу. Думаю, что уже через несколько дней мы получим ценовое заключение и выйдем на торги, где определим исполнителя работ и в течение двух лет выполним благоустройство этого объекта. К концу 2025 года мы завершим все работы», — рассказала председатель комитета благоустройства.

Подарок к юбилею летнего парка «Уралмаш»

Общая стоимость проекта составила 180 млн руб., из них 85 млн руб. в 2024 году будет выделено из муниципального бюджета.

На эти средства в парке будут обустроены тротуары общей площадью 11 тыс. кв. м. и прогулочные дорожки общей площадью 2,6 тыс. кв. м. В парке появится большая игровая зона, которая будет состоять из нескольких детских площадок для ребят разных возрастов. Также в парке оборудуют спортивную зону с волейбольной площадкой, местом для игры в теннис, турниками и уличными тренажерами. На этих площадках появится и резиновое ударопоглощающее покрытие общей площадью 1,3 тыс. кв. м.

Тамара Благодаткова также рассказала, что вся территория парка — 6,3 га — будет разбита на 17 зон.

«Спортивные элементы и две крупных спортивных площадки обозначены цифрами 7 и 8 на плане. По периметру парка появится дорожка для бегунов и поклонников скандинавской ходьбы. Номером 6 на плане обозначена детская площадка. Мы не забыли, что здесь был веревочный парк — он тоже сохранится, на плане его можно найти под номером 6», — рассказала спикер.

Также в парке появятся хозяйственная зона, административный корпус, пункты проката, кафе, туалет, амфитеатр и сцена на 150 мест, площадка для аттракционов, площадка с колесом обозрения, центральная событийная площадь, площадка для размещения центральной сцены или елки, зоны тихого отдыха и место под нестационарные торговые объекты.

Павел Зубакин отметил, что колесо обозрения было установлено в летнем парке «Уралмаш» еще в конце прошлого года.

«В 2023 году здесь уже установили колесо обозрения высотой 25 м. Его кабинки оборудованы обогревателями и кондиционерами. Кроме этого, весь прошлый год у нас ушел на то, чтобы грамотно спроектировать территорию и учесть все интересы и пожелания жителей. Мы постарались сохранить все функции, которые исторически были в этом месте, включая аттракционы и событийные локации», — рассказал Павел Зубакин.

Подарок к юбилею летнего парка «Уралмаш»

Он также добавил, что аттракционная площадка в парке будет рассчитана на детскую аудиторию. Здесь появятся автодром и различные карусели, при этом экстремальных аттракционов здесь предусмотрено не будет.

Кроме зоны развлечений, в парке обновят зеленые зоны, смонтируют освещение и видеонаблюдение.

«В парке появится иллюминация, и в зимнее время года здесь можно будет отдыхать до позднего вечера. Всего планируется устроить 164 опоры наружного освещения. Для безопасности отдыхающих здесь будет установлено видеонаблюдение в местах максимальной концентрации людей — всего 53 камеры», — добавила Тамара Благодаткова.

Площадь обновленных газонов составит около 40 тыс. кв. м., также на территории парка появится 28 кустов сирени и 68 кустов пузыреплодника краснолистного.

«Частично будут заменены деревья: сейчас на территории парка есть старые аллеи тополей, которые потеряли декоративность и заражены вредителями. Но все зеленые насаждения будут восстановлены: мы высадим на этой территории молодые крупномеры. А сосны и липы, которые находятся в хорошем состоянии, обязательно будут сохранены», — добавила председатель комитета благоустройства.

Также на территории парка появится 245 малых архитектурных форм, включая 25 детских игровых комплексов и элементов на детских площадках, 28 спортивных элементов на спортивной площадке, 11 информационных щитов, три навигационных стенда, 80 урн, 83 скамьи и 11 пятиместных велопарковок.

Помимо этого, специалисты сохранят и отреставрируют все имеющиеся четыре входные группы, а также отремонтируют ограждения по периметру парка.

Илья Марков подчеркнул, что основной задачей при создании проекта реконструкции парка было сохранение его исторического облика и наполнения.

«Микрорайон Уралмаш — особенная территория города. При ее проектировании архитекторы понимали, что эта местность находится далеко от центра, и поэтому здесь все было спроектировано для комфортной жизни и работы. Летний парк «Уралмаш» создавался одновременно с заводом. В 2025 году ему исполнится 90 лет. И очень здорово, что сегодня возник ренессанс этого места притяжения. При этом, когда мы приступили к разработке проекта, мы понимали, что должны сохранить истоки этого парка», — отметил Илья Марков.

Напомним, что в декабре 2022 года летний парк «Уралмаш» был передан под управление команды ЦПКиО имени В. В. Маяковского. За прошедший год специалисты не только установили здесь колесо обозрения, но и демонтировали ветхие постройки, обустроили современный фудкорт, смонтировали новые элементы уличного освещения.

Изображения предоставлены пресс-службой администрации Екатеринбурга
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