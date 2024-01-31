Власти Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции летнего парка «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...16.08.2023 В Екатеринбурге основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Основные работы по благоустройству Летнего парка «Уралмаш» начнутся в 2024 году. Об ...08.08.2023 В Екатеринбурге на реконструкцию Летнего театра в ЦПКиО имени Маяковского потребовалось более 250 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Екатеринбурге на реконструкцию Летнего театра парка культуры и отдыха им. В.В. ...03.08.2023 Почти 60% екатеринбуржцев хотят радикальных изменений летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. Комитет благоустройства администрации города Екатеринбурга подвел итоги опроса по ...16.12.2022 Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО имени В.В. Маяковского для реализации проекта благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Власти Екатеринбурга передали летний парк «Уралмаш» в пользование ЦПКиО им. В.В. ...