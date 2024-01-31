Власти Екатеринбурга рассказали о планах по реконструкции летнего парка «Уралмаш»

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом году, завершится к концу 2025 года. О планах по изменению пространства для отдыха на пресс-конференции рассказали начальник управления культуры администрации города Илья Марков, председатель комитета благоустройства муниципалитета Тамара Благодаткова и директор ЦПКиО им. В. Маяковского Павел Зубакин.Как ранее отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, на эти цели в 2024 году из муниципального бюджета выделено 85 млн руб. Проект благоустройства парка, рассчитанный на несколько лет, включает в себя несколько направлений.Так, в парке будет выполнено обустройство тротуаров общей площадью 11 тыс. кв. м. и прогулочных дорожек общей площадью 2,6 тыс. кв. м., а также будет уложено резиновое покрытие на детских игровых и спортивных площадках общей площадью 1,3 тыс. кв. м.Также на территории будет организовано 17 различных зон, обновлено 40 тыс. кв. м. газонов, высажено около 100 кустарников. В парке появятся новая система освещения и видеонаблюдения, 245 малых архитектурных форм.Также специалисты обустроят входную группу и отремонтируют ограждения по периметру парка.