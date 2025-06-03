Мошенники используют многоходовые комбинации

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Мошенники стали чаще использовать сложную многоходовую схему обмана для хищения денег у людей. Они якобы переключают жертву между разными ведомствами во время одного телефонного звонка. Новый способ обмана выявил Банк России, сообщает пресс-служба Уральского главного управления регулятора.Согласно сообщению, сначала потенциальной жертве поступает звонок от «сотрудника» правоохранительных органов, например, МВД России или Генеральной прокуратуры. Собеседник сообщает о некой операции по задержанию преступников, которые «прямо сейчас» пытаются похитить деньги с банковских счетов человека.Затем человека непосредственно во время разговора для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности переключают якобы на специалиста Банка России. Фальшивый специалист убеждает жертву перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет. На самом деле средства отправляются на счета мошенников.Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы поддержки Госуслуг и других структур. Суть схемы при этом не меняется.«Будьте внимательны. Переключение между разными ведомствами во время одного звонка по телефону технически невозможно. Когда кто-то пытается устроить такое шоу с переадресацией якобы на сотрудников разных учреждений подряд — это обман. Мошенники часто используют такой прием, пытаясь запутать жертву», — сообщает эксперт Уральского ГУ Банка России Родион Яковлев.Он также напоминает, что никаких особенных защищенных счетов ни в Центральном банке, ни где бы то ни было еще, не существует. Банк России не работает с физлицами напрямую, а значит его сотрудники совершенно точно не могут звонить по каким-либо поводам обычным гражданам. Кроме того, представители государственных органов также никогда не будут просить гражданина о проведении каких-либо финансовых операций. Р. Яковлев рекомендует игнорировать любые советы перевести куда-либо свои деньги ради безопасности.Еще несколько новых схем с начала года выявил банк ВТБ. Они нацелены на молодежь и подростков. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей.«С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости. В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период. Основная рекомендация родителям — объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в месенджерах и устанавливать подозрительные приложения. Также полезным будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.Так, мошенники активно используют онлайн-вакансии, обещая легкий заработок в интернете и требуя внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Помимо этого, они вовлекают жертв в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия.Также злоумышленники часто запугивают несовершеннолетних, представляясь сотрудниками официальных структур, и под различными предлогами требуют срочно перевести деньги. Например, утверждая, что родителям грозит опасность.Еще один способ воздействия злоумышленников — распространение фальшивых слухов и новостей в социальных сетях. Они намеренно распространяют ложную информацию в молодежных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями.Аналитики «МегаФона» также фиксируют рост числа мошенничеств в отношении несовершеннолетних.«Рост мошеннической активности в отношении детей фиксируется нами с начала года как по собственной аналитике, так и по обращениям наших абонентов. Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в аренду за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения. Кроме того, современные дети — продвинутые пользователи цифровых технологий и приложений, что делает их аккаунты особенно ценными для злоумышленников», — рассказал директор департамента по предотвращению потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.Киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.«По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории — вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных. Установочные файлы распространяются через игровые чаты и комментарии в соцсетях, где мошенники предлагают бесплатные внутриигровые предметы или легкий заработок через специальное приложение. Чтобы предотвратить такое мошенничество, важно объяснить детям, что скачивать игры нужно только из проверенных магазинов приложений», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.Отметим, что по данным УМВД России по Екатеринбургу, полиция ежедневно получает обращения от жертв телефонных мошенников. Суммарный ущерб достигает нескольких десятков миллионов рублей в неделю. При этом отдельные заявители переводят мошенникам суммы, превышающие 10 млн руб.