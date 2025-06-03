Мошенники используют многоходовые комбинации

Мошенники стали чаще использовать сложную многоходовую схему обмана для хищения денег у людей. Они якобы переключают жертву между разными ведомствами во время одного телефонного звонка. Новый способ обмана выявил Банк России, сообщает пресс-служба Уральского главного управления регулятора.
Согласно сообщению, сначала потенциальной жертве поступает звонок от «сотрудника» правоохранительных органов, например, МВД России или Генеральной прокуратуры. Собеседник сообщает о некой операции по задержанию преступников, которые «прямо сейчас» пытаются похитить деньги с банковских счетов человека.
Затем человека непосредственно во время разговора для подтверждения серьезности ситуации и создания иллюзии официальности переключают якобы на специалиста Банка России. Фальшивый специалист убеждает жертву перевести все накопления с личных банковских счетов на специальный «защищенный» счет. На самом деле средства отправляются на счета мошенников.
Злоумышленники могут также выдавать себя за работников Роскомнадзора, Социального фонда России, службы поддержки Госуслуг и других структур. Суть схемы при этом не меняется.
«Будьте внимательны. Переключение между разными ведомствами во время одного звонка по телефону технически невозможно. Когда кто-то пытается устроить такое шоу с переадресацией якобы на сотрудников разных учреждений подряд — это обман. Мошенники часто используют такой прием, пытаясь запутать жертву», — сообщает эксперт Уральского ГУ Банка России Родион Яковлев.
Он также напоминает, что никаких особенных защищенных счетов ни в Центральном банке, ни где бы то ни было еще, не существует. Банк России не работает с физлицами напрямую, а значит его сотрудники совершенно точно не могут звонить по каким-либо поводам обычным гражданам. Кроме того, представители государственных органов также никогда не будут просить гражданина о проведении каких-либо финансовых операций. Р. Яковлев рекомендует игнорировать любые советы перевести куда-либо свои деньги ради безопасности.
Еще несколько новых схем с начала года выявил банк ВТБ. Они нацелены на молодежь и подростков. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей.
«С начала года мы фиксируем двукратный рост числа мошеннических атак, нацеленных на молодежь. Подростки становятся легкой добычей для злоумышленников из-за недостаточного опыта и доверчивости. В преддверии летних каникул особенно важно быть внимательными, так как мошенники могут активизироваться в этот период. Основная рекомендация родителям — объяснять детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать кому-либо данные банковских карт, свой телефон или аккаунт в месенджерах и устанавливать подозрительные приложения. Также полезным будет ограничить доступ к финансовым операциям на устройствах детей», — отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
Так, мошенники активно используют онлайн-вакансии, обещая легкий заработок в интернете и требуя внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Помимо этого, они вовлекают жертв в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия.
Также злоумышленники часто запугивают несовершеннолетних, представляясь сотрудниками официальных структур, и под различными предлогами требуют срочно перевести деньги. Например, утверждая, что родителям грозит опасность.
Еще один способ воздействия злоумышленников — распространение фальшивых слухов и новостей в социальных сетях. Они намеренно распространяют ложную информацию в молодежных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями.
Аналитики «МегаФона» также фиксируют рост числа мошенничеств в отношении несовершеннолетних.
«Рост мошеннической активности в отношении детей фиксируется нами с начала года как по собственной аналитике, так и по обращениям наших абонентов. Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем — вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты в аренду за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения. Кроме того, современные дети — продвинутые пользователи цифровых технологий и приложений, что делает их аккаунты особенно ценными для злоумышленников», — рассказал директор департамента по предотвращению потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.
Киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.
«По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории — вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных. Установочные файлы распространяются через игровые чаты и комментарии в соцсетях, где мошенники предлагают бесплатные внутриигровые предметы или легкий заработок через специальное приложение. Чтобы предотвратить такое мошенничество, важно объяснить детям, что скачивать игры нужно только из проверенных магазинов приложений», — отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
Отметим, что по данным УМВД России по Екатеринбургу, полиция ежедневно получает обращения от жертв телефонных мошенников. Суммарный ущерб достигает нескольких десятков миллионов рублей в неделю. При этом отдельные заявители переводят мошенникам суммы, превышающие 10 млн руб. Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум