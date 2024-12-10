Минсельхоз поддержал законопроект по установлению минимальной доли российских вин в ресторанах и магазинах

УрБК, Москва, 10.12.2024. С начала 2025 года Минсельхоз повысит минимальные цены на табак до 135 руб. Об этом пишет ...08.02.2024 Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство вина на 20%
УрБК, Москва, 08.02.2024. Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство виноградных вин на 20,4% в ...03.10.2019 Минсельхоз не видит оснований для резкого роста цен на продукты питания
УрБК, Москва, 03.10.2019. Минсельхоз РФ не видит оснований для резкого роста цен на основные продукты питания в стране. ...23.11.2017 Регионам могут предоставить полномочия по установлению ограничений на продажу алкоголя
УрБК, Москва, 23.11.2017. В Госдуму РФ внесли законопроект о праве регионов вводить дополнительные ограничения на ...08.08.2014 Минсельхоз РФ поддержит отечественных производителей мяса
УрБК, Москва, 08.08.2014. Минсельхоз готовит дополнительные меры для поддержки российских производителей говядины, ...