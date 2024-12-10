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Минсельхоз поддержал законопроект по установлению минимальной доли российских вин в ресторанах и магазинах

УрБК, Москва, 25.03.2025. Минсельхоз поддержал законопроект по установлению 20-процентной минимальной доли российских вин для предприятий общественного питания и розничной торговли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство подчеркивает необходимость такой меры для продвижения отечественных вин и сбалансированного развития отрасли. Ведомство также отметило, что производство российских вин продолжает расти, как и площади виноградных насаждений. К началу 2024 года общая площадь виноградников в России достигла 105 тыс. га, а за прошедший год было заложено свыше 6 тыс. га новых виноградников.

Отметим, что за 2024 год в стране было произведено 51,3 млн дал вин, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Выпуск тихих вин увеличился на 8,6% (до 32,6 млн дал), а игристых — 24,7% (до 17,6 млн дал).
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