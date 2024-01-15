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Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство вина на 20%

УрБК, Москва, 08.02.2024. Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство виноградных вин на 20,4% в годовом измерении, до 1,923 млн дал, игристых вин — 7,7%, до 891 тыс. дал (декалитров), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Плодовой алкогольной продукции выработано 1,042 млн дал, что почти в полтора раза превышает прошлогодние показатели.

Производство водки в январе, составив 4,96 млн дал, выросло на 4,3%, а изготовление коньяка снизилось на 21,9%, до 513,8 тыс. дал.

В целом спиртосодержащих напитков крепостью выше девяти градусов выработано 7,327 млн дал, что в процентном выражении выше прошлогодних показателей на 2,1%.

Выпуск слабоалкогольной продукции упал на 45,8%, до 877,4 тыс. дал.

Общее производство алкогольной продукции (без учета пива и его производных, сидра, пуаре и медовухи) составило 12,166 млн дал (+1,1%).

Всего в 2023 году производство алкогольной продукции составило 191,7 млн дал, что на 3,9% меньше, чем в 2022 году. Из них водки — 80,4 млн дал (на 4,3% меньше), коньяка — 8,8 млн дал (на 0,7% меньше), виноградных вин — 29,99 млн дал (на 8,3% меньше), игристых вин — 14,1 млн дал (на 12,7% меньше), слабоалкогольной продукции — 22,3 млн дал (на 17,7% больше).
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