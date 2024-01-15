Российские предприятия в январе 2024 года увеличили производство вина на 20%

УрБК, Москва, 15.01.2024. В 2023 году российские производители изготовили 8,761 млн декалитров (дал) коньяка, что на ...09.10.2023 Производство водки в России упало на 5,7% под «воздействием внешних факторов»
УрБК, Москва, 09.10.2023. Объем производства водки в России с января по сентябрь 2023 года сократился на 5,7% к уровню ...07.12.2022 В России на 10,8% выросло производство алкоголя
УрБК, Москва, 07.12.2022. В России производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...09.08.2021 Производство алкоголя в РФ в январе-июле 2021 года сократилось на 2,3%
УрБК, Москва, 09.08.2021. За семь месяцев 2021 года в России было произведено 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной ...14.04.2015 Производство водки в России в 2014 году упало на 22,5%
УрБК, Москва,14.04.2015. Производство водки в 2014 году в России снизилось на 22,5% по сравнению с 2013 годом, до 67,6 ...