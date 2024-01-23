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В РФ розничные продажи водки в январе остались на уровне 2023 года

УрБК, Москва, 16.02.2024. В РФ в январе 2024 года было продано 6,164 млн дал водки, что соответствует аналогичному показателю прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи коньяка выросли на 8,5%, до 1,152 млн дал, других спиртных напитков — на 17,2%, до 1,078 млн дал. Всего в январе было продано 9,638 млн дал спиртных напитков крепостью более девяти градусов, что на 3,9% больше, чем годом ранее.

В розницу вин этой категории было продано 4,165 млн дал (на 2,9% больше), игристых — 2,008 млн дал (на 7,7% больше), ликерных — 96,1 тыс. дал (на 15,2% больше).

Слабоалкогольной продукции реализовано в объеме 1,6 млн дал, что превысило прошлый январский показатель на 2,8%.

Пива и его производных в розницу было продано 18,769 млн дал, что на 3,1% больше, чем годом ранее.

В ведомстве отмечают, что снижается и «градусность» реализуемого алкоголя. Так, доля водки в общем объеме продаж упала с 33% в 2022 году до 32,1% в 2023 году, вина — с 9,1% до 8,8%, а доля алкоголя крепостью менее девяти градусов выросла с 1,3% до 1,5%.

Доля пивных напитков осталась на прежнем уровне — 39,4%, однако средние цены производителей этой продукции, по данным ЕГАИС, выросли: цена пива крепостью от 0,5 до 8,6 градуса повысилась на 17,8% (с 66,35 до 78,2 руб. за литр), пивных напитков — на 25% (с 80,36 до 100,43 руб.), сидра — на 19,6% (с 90,09 до 107,8 руб.), пуаре — в два раза (с 96,27 до 193,96 руб.), а медовухи — на 10,7% (со 100,93 до 111,75 руб. за литр).
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