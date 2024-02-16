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Вчера, 12:37

Розничные продажи коньяка в России за год выросли на 8%

УрБК, Москва, 21.05.2024. В России за январь-апрель 2024 года в розницу было продано 4,6 млн дал коньяка. Это на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Всего за указанный период было реализовано спиртных напитков крепостью выше девяти градусов общим объемом 38,4 млн дал (плюс 4,7%). Продажи водки увеличились на 0,8% (до 24,4 млн дал), виноградных вин — на 2% (до 17,8 млн дал), игристых (шампанских) — на 13,6% (до 6,8 млн дал). Реализация ликерных вин сократилась на 2,1% (до 411,4 тыс. дал).

Продажи слабоалкогольных напитков за аналогичный период выросли на 7,8% (до 6 млн дал).
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