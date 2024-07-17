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Сегодня, 12:00

В РФ за девять месяцев 2024 года розничные продажи вина выросли на 0,9%

В РФ розничные продажи вина за январь-сентябрь 2024 года выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 42,31 млн дал. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

В тот же период розничные продажи водки увеличились на 0,6% — до 55,98 млн дал, коньяка— на 4,2% (10,15 млн дал), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов было продано на 4,4% больше (87,93 млн дал).

Игристых (шампанских) вин — на 11,1% больше (14,9 млн дал), ликерных — на 10,6% (974,3 тыс. дал).

Продажи слабоалкогольных напитков сократились на 13,5% — до 11,12 млн дал.

В целом с начала года в розницу было продано 166,63 млн дал алкогольной продукции, что превышает показатели 2023 года на 1,4%.
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