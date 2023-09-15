Продажи алкогольных напитков в РФ увеличились на 4,4% с января 2023 года

УрБК, Москва, 15.09.2023. Общий объем продаж алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...18.07.2023 В России на 3,9% выросли продажи алкоголя
По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) алкоголя без учета пива, ...18.07.2023 В России на 3,9% выросли продажи алкоголя
УрБК, Москва, 18.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) ...18.04.2023 Продажи алкогольной продукции в России в I квартале выросли на 2,4%
УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 53 млн 243 тыс. декалитров (дал) ...24.01.2023 В России за 2022 год розничные продажи водки увеличились почти на 6%
УрБК, Москва, 24.01.2023. В России продажи водки в розницу в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на ...