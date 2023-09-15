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Продажи алкогольных напитков в РФ увеличились на 4,4% с января 2023 года

УрБК, Москва, 17.10.2023. В России в период с января по сентябрь 2023 года продажи алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличились на 4,4% — до 164,277 млн декалитров (дал). В 2021 году этот показатель составлял 151,667 млн дал, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Согласно отчету ведомства, продажи коньяка в России в январе-сентябре 2023 года поднялись на 10,5% в сравнении с тем же периодом в прошлом году, водки — упали на 0,3%.

Сбыт коньяка за девять месяцев 2023 года составил 9,744 млн дал, водки — 55,645 млн, за отчетный период в 2021 году этих напитков было продано 8,501 млн и 52,373 млн дал соответственно.

Возросли почти на 6% — до 41,92 млн дал — продажи виноградных вин, шампанских и игристых — на 9,9%, до 13,415 млн дал, ликерных вин — на 75,2%, до 881,3 тыс. дал. В свою очередь, за обозначенный период позапрошлого года их было реализовано 39,158 млн, 11,28 млн и 215 тыс. дал соответственно.

Реализация слабоалкогольной продукции выросла на 17,5% — до 12,852 млн дал, а за тот же период в 2021 году продано было 6,778 млн дал.

Ранее, в начале октября, в ведомстве сообщили, что в настоящее время рынок стабилизируется, возвращаясь к показателям 2021 года, но с учетом разнонаправленных тенденций на рынке 2022 года сравнения с этим периодом в текущем году могут быть некорректными.
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