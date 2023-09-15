Продажи алкогольных напитков в РФ увеличились на 4,4% с января 2023 года

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В России на 3,9% выросли продажи алкоголя

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В России за 2022 год розничные продажи водки увеличились почти на 6%

УрБК, Москва, 24.01.2023. В России продажи водки в розницу в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на ...