В России за 2022 год розничные продажи водки увеличились почти на 6%

УрБК, Москва, 24.01.2023. В России продажи водки в розницу в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 5,9%, до 76,2 млн декалитров. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.
По данным ведомства, реализация алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь-декабрь 2022 года выросла до 220,3 млн дал (плюс 3,5%). Также за год увеличились продажи слабоалкогольной продукции — до 16,07 млн дал (плюс 46%).
До 53,3 млн дал (плюс 0,8%) повысился сбыт виноградных вин, ликерных вин — до 756 тыс. дал (плюс 151%), шампанских и игристых — до 20,014 млн дал (плюс 8,6%). Кроме того, увеличился процент продаж коньячных напитков — до 12,6 млн дал (плюс 5,3%).
Специалисты Росалкогольрегулирования отмечают, что «рост легальных розничных продаж — это результат обеления рынка, снижения доли нелегальной продукции и отказа потребителя от ее приобретения».
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