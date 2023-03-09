В России на 15% увеличился объем продаж слабоалкогольных напитков

УрБК, Москва, 16.03.2023. В России за январь-февраль 2023 года до 2 млн 771 тыс. дал (плюс 15,5%) вырос объем розничных продаж слабоалкогольной продукции от года к году. Общий объем реализации алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличился до 34 млн 868 тыс. дал (плюс 3,3%), сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Кроме того, в РФ за январь и февраль выросли продажи коньяка и составили 2 млн 165 тыс. дал (плюс 9,1%), водки — до 11,976 млн дал (плюс 2%).
Также показала рост реализация виноградных вин и достигла 8 млн 126 тыс. дал (плюс 2,5%), из них шампанских и игристых — 3 млн 109 тыс. дал (плюс 6,9%). Наибольший показатель продаж у ликерных вин — 163,3 тыс. дал (плюс 298,2%),
Ранее сообщалось, что производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%. Производство слабоалкогольной продукции за год увеличилось на 25,1%.
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