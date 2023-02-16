Производство алкоголя в РФ в январе-феврале выросло на 3,3%

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года произвели 23 млн 844 тыс. декалитров (дал) алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Спиртных напитков крепостью от 9% выпустили 14 млн 363 тыс. дал (минус 1,3%), в том числе 9 млн 822 тыс. дал водки (минус 8,2%) и 1 млн 223 тыс. дал конька (плюс 6,3%).
Винодельческой продукции было изготовлено 3 млн 387 тыс. дал (плюс 10,2%), в том числе 1 млн 066 тыс. дал игристых вин (плюс 25,8%), 173,25 тыс. дал ликерных вин (плюс 31,3%) и 986,332 тыс. дал фруктовых вин (минус 27,4%).
Производство слабоалкогольной продукции за год выросло на 25,1%, до 2 млн 831 тыс. дал.
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