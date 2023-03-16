Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
При этом специалисты отмечают снижение выпуска спиртных напитков крепостью выше 9% до 22 млн 736 тыс. дал (минус 3,2%), в том числе водки — до 15 млн 864 тыс. дал (минус 8,5%), коньяка — до 1 млн 852 тыс. дал (минус 1,1%).
Винодельческой продукции было изготовлено 6 млн 027 тыс. млн дал (плюс 2,7%). Произошел рост объемов производства игристых вин (до 2 млн 525 тыс. дал, плюс 14,4%) и ликерных вин (до 270 тыс. 513 дал, плюс 11,6%). В то же время снизился процент изготовленных фруктовых вин (до 1 млн 788 тыс. дал, минус 17,8%).
Производство слабоалкогольной продукции за год выросло на 16,6%, до 4 млн 403 тыс. дал.
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