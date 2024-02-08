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Производство алкоголя в России в I квартале выросло на 17%

УрБК, Москва, 09.04.2024. В январе-марте 2024 года производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в РФ выросло на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 42,707 млн декалитров (дал). Об этом пишет «Прайм», ссылаясь на материалы Росалкогольтабакконтроля.

«Производство спиртных напитков крепостью свыше 9% выросло на 8,5%, до 23,548 млн дал. В том числе производство водки выросло на 3,1%, до 15,949 млн дал. Коньячные предприятия выпустили 1,89 млн дал продукции, что на 6,5% больше год к году», — уточняет агентство.

Производство виноградного вина в тот же период выросло на 25,8% относительно аналогичного периода 2023 года, до 7,125 млн дал. Выпуск игристых вин за этот период увеличился на 42,7%, до 3,248 млн дал, плодовых — на 53,8%, до 3,147 млн дал, ликерных — на 36,4%, до 379,5 тыс. дал.

Объем производства слабоалкогольной продукции увеличился на 18,5%, до 5,16 млн дал.
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