Продажи алкогольной продукции в России в I квартале выросли на 2,4%

УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 53 млн 243 тыс. декалитров (дал) алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем реализованных слабоалкогольных напитков увеличился на 14,9%, до 4,24 млн дал, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Продажи водки остались примерно на прежнем уровне. Объем реализованного коньяка вырос на 8,5%, до 3 млн 239 тыс. дал. В сегменте виноградных вин показатель увеличился на 2,2% (12 млн 713 тыс. дал), шампанских и игристых — на 7,1% (4 млн 769 тыс. дал), ликерных вин — на 239% (256,8 тыс. дал).
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