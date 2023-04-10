УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:04

Продажи алкогольной продукции в России в I квартале выросли на 2,4%

УрБК, Москва, 18.04.2023. По итогам I квартала 2023 года в России реализовали 53 млн 243 тыс. декалитров (дал) алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем реализованных слабоалкогольных напитков увеличился на 14,9%, до 4,24 млн дал, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Продажи водки остались примерно на прежнем уровне. Объем реализованного коньяка вырос на 8,5%, до 3 млн 239 тыс. дал. В сегменте виноградных вин показатель увеличился на 2,2% (12 млн 713 тыс. дал), шампанских и игристых — на 7,1% (4 млн 769 тыс. дал), ликерных вин — на 239% (256,8 тыс. дал).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2023 Производство алкоголя в РФ за январь-март 2023 года выросло на 0,1%

УрБК, Москва, 10.04.2023. В России за I квартал 2023 года произвели 38 млн 477 тыс. декалитров (дал) алкогольных ...

16.03.2023 В России на 15% увеличился объем продаж слабоалкогольных напитков

УрБК, Москва, 16.03.2023. В России за январь-февраль 2023 года до 2 млн 771 тыс. дал (плюс 15,5%) вырос объем розничных ...

16.02.2023 В России на 2,4% выросли продажи алкоголя

УрБК, Москва, 16.02.2023. В России розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...

24.01.2023 В России за 2022 год розничные продажи водки увеличились почти на 6%

УрБК, Москва, 24.01.2023. В России продажи водки в розницу в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на ...

16.12.2022 В России розничные продажи водки выросли на 6%

УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.120.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»31.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Архив новостей
Апрель 2023 (408)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18