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Вчера, 12:02

В России на 3,9% выросли продажи алкоголя

По итогам января-июня 2023 года в России было продано в рознице 107,35 млн декалитров (дал) алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Это на 3,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Реализация слабоалкогольных напитков выросла на 18,6%, до 8,3 млн дал, сообщает «Прайм» на основе данных Росалкогольрегулирования.

Продажи коньяка поднялись на 10%, до 6,39 млн дал. По водке показатель остался на прежнем уровне — 36,66 млн дал.

Оборот виноградных вин стал больше на 4,5% — 26,89 дал. Объем проданных шампанских и игристых — на 9,1%, до 8,84 млн дал. Продажи ликерных вин увеличились на 113,5%, до 593,7 тыс. дал.
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