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В России на 2,4% выросли продажи алкоголя

УрБК, Москва, 16.02.2023. В России розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь 2022 года составили 18,197 млн декалитров (дал). Это на 2,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» на основе данных Росалкогольрегулирования.

Продажи коньяка выросли на 7,3%, до 1,062 млн дал, водки — до 6,164 млн дал (плюс 1,1%). Слабоалкогольной продукции было реализовано 1,558 млн дал (плюс 14,7%).

У виноградных вин продажи выросли на 0,7%, до 4,049 млн дал, шампанских и игристых — на 4,9%, до 1,865 млн дал. У ликерных вин рост составил 332%, до 83,4 тыс. дал.

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