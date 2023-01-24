В России на 2,4% выросли продажи алкоголя

УрБК, Москва, 16.02.2023. В России розничные продажи алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за январь 2022 года составили 18,197 млн декалитров (дал). Это на 2,4% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Прайм» на основе данных Росалкогольрегулирования.
Продажи коньяка выросли на 7,3%, до 1,062 млн дал, водки — до 6,164 млн дал (плюс 1,1%). Слабоалкогольной продукции было реализовано 1,558 млн дал (плюс 14,7%).
У виноградных вин продажи выросли на 0,7%, до 4,049 млн дал, шампанских и игристых — на 4,9%, до 1,865 млн дал. У ликерных вин рост составил 332%, до 83,4 тыс. дал.
УрБК, Москва, 24.01.2023. В России продажи водки в розницу в 2022 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на ...16.12.2022 В России розничные продажи водки выросли на 6%
УрБК, Москва, 16.12.2022. В России розничные продажи водки за 11 месяцев выросли до 68,8 млн декалитров (дал). Это на ...07.12.2022 В России на 10,8% выросло производство алкоголя
УрБК, Москва, 07.12.2022. В России производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и ...17.11.2022 В России на 3,5% выросли розничные продажи алкоголя
УрБК, Москва, 17.11.2022. По итогам января-октября 2022 года розничные продажи водки составили 62 млн 546 тыс. ...18.07.2019 Продажи водки в России в июне снизились на 1,9%
В России в первом полугодии 2019 года розничные продажи водки составили 34,3 млн декалитров (дал), что на 0,3% меньше, ...